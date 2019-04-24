Де Ферран: уличная гонка непредсказуема, в Баку «Макларен» надеется на очки

Руководитель «Макларена» Жиль де Ферран поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана.

«Уличная трасса сочетает в себе 90-градусные повороты, технический средний сектор и длинную прямую на финише. Это уникальная трасса Формулы-1. Мало где ещё машины набирают столь высокую скорость на уличных трассах. Во многих аспектах эту трассу можно назвать одной из самых сложных и требовательных в плане мастерства пилота.

Уличная гонка непредсказуема, поэтому нужно ещё и правильно выстроить стратегию. Варианты с одним пит-стопом хорошо работали в нынешнем сезоне. Наша цель — продолжить эту работу.

Новая трасса, новый вызов, но всё та же приверженность работе! Мы сохраняем спокойствие и сосредоточены на работе. Вместе с Карлосом и Ландо постараемся добиться максимального результата, надеемся на очки», — приводит слова де Феррана пресс-служба «Макларена».