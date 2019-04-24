Делетраз стал пилотом «Хааса» по работе на симуляторе

Гонщик Луи Делетраз стал новым пилотом «Хааса» для работы на симуляторе. Делетраз уже ранее успешно взаимодействовал с «Хаасом». Так, он принимал участие в тестах «Пирелли», проходивших в Абу-Даби в 2018 году. Впервые сев за руль болида Формулы-1, он проехал 117 кругов.

«Мои первые тесты с «Хаасом» в ноябре были воплощением мечты в реальность. Я получил удовольствие, у нас сложились хорошие отношения с командой. Я рад, что им понравилась моя работа, большая честь, что команда хочет продолжить сотрудничество, я очень благодарен.

Буду рад работать на симуляторе, это важная часть развития машины Формулы-1, команда может проверить обновления и болид. Эта работа поможет мне в будущем, продолжу учиться пилотированию болида Формулы-1, буду приближаться к своей главной цели», — приводит слова Делетраза пресс-служба «Хааса».

В настоящее время Делетраз выступает в Формуле-2. В текущем сезоне в Бахрейне он дважды становился пятым.