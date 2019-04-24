Марко: для борьбы в Ф-1 нужна брутальность, не уверен, что она есть у женщин

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что женщины не смогут соревноваться с мужчинами в Формуле-1 из-за разницы в физических возможностях. По мнению Марко, женщины не выдержат физических нагрузок «Королевских гонок».

«Когда едешь на скорости 300 км/ч и ведёшь борьбу с другим пилотом, нужна брутальность. Я не уверен, что она есть у женщин.

Чтобы участвовать в Формуле-1, нужно быть в хорошей физической форме. Также необходима невероятная сила в плечах. Возможно, такие требования слишком велики для женщин.

Да, сейчас в болидах установлены мощные тормоза, но всё равно надо прикладывать большие усилия. В кокпите находиться под углом 40-50 градусов.

Есть разница между мужчинами и женщинами. Например, почему в теннисе Новак Джокович не играет с Сереной Уильямс?» — цитирует Марко Kleine Zeitung.