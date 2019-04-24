Грачёв: были удивлены, что в чемпионате РСКГ такое количество участников

Пилот команды «Лада Спорт Роснефть» Михаил Грачёв рассказал о раскладе сил в классе «Туринг» чемпионата СМП РСКГ и подчеркнул, что был удивлён, когда узнал, что в чемпионате принимают участие 24 пилота.



«Сейчас фаворитами в «Туринге» можно считать как минимум три команды — «Лада», «Лукойл» и «Таиф» — а раньше было три машины у одной команды «Лукойл». Чемпионат РСКГ развивается и да, мы даже были несколько удивлены, что в «Туринге» теперь такое количество участников.



Прекрасно, что TCR Russia становится конкурентоспособной, что в ней много сильных участников и сейчас победа в серии будет цениться гораздо выше. В этом году Lada Sport Rosneft построила быструю машину — это новая Lada Vesta Sport, но мы пока продолжаем познавать автомобиль. Тестов было не так много, но потенциал у модели большой и важно его сейчас раскрыть», — рассказал корреспонденту «Чемпионата» Максим Грачёв.