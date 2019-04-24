Джонс: из современных пилотов на меня больше всего похож Райкконен

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс поделился мнением о пилотах современности, подчеркнув, что они не похожи на гонщиков прошлого.



«Пожалуй, на меня никто из нынешних пилотов Формулы-1 не похож. Разве что Кими Райкконен, потому что он живёт, наслаждаясь жизнью, не против выпить и мало говорит. За это мне очень нравится Кими.



Но проблема в том, что никто из нынешних пилотов не похож на гонщиков прошлого. У них у всех на плече есть рука команды. Они боятся сболтнуть лишнего, в этом-то и есть проблема», — рассказал Алан Джонс в интервью Beyond the Grid.



Алан Джонс выступал в Формуле-1 с 1975 по 1986 год, завоевав чемпионский титул в 1980 году в составе команды «Уильямс». Всего на счету Джонса 12 побед в гонках Гран-при и 24 подиума.