Боттас недоволен новой аэродинамикой

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что недоволен новой аэродинамикой болидов в Формуле-1.



«Грязного воздуха позади других машин стало меньше, болид не ведёт себя так нестабильно при преследовании соперников. Но это было достигнуто благодаря сокращению сцепления с дорогой. Сейчас у машин больше прижимной силы, чем в прошлом году, крылья нормально не работают, и в итоге прижим уходит. Но хотя бы машина теперь лучше контролируется.



В трёх или четырёх секундах позади соперника машина начинает сильно скользить, из-за этого шины быстрее греются и изнашиваются. Это обычное дело для Формулы-1. Держать гонку под контролем может только лидер, остальным приходится нелегко», — приводит слова Валттери Боттаса F1i.