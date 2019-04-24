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Источник: Мик Шумахер не примет участия в тестах Формулы-1 в Испании

Источник: Мик Шумахер не примет участия в тестах Формулы-1 в Испании
Авто / Формула-1

Мик Шумахер, пилот Формулы-2 и гоночной академии «Феррари», сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера не примет участия в тестах после Гран-при Испании в составе итальянской команды, сообщает Motorsport.

По информации источника, в «Феррари» приняли решение сосредоточить программу Мика Шумахера исключительно на выступлениях в Формуле-2. Пока неизвестно, кто займёт место Михаэля Шумахера на этих тестах — по правилам команды обязаны выставлять на тесты в Испании новичков.

В свою очередь «Альфа Ромео», в составе которой наряду с «Феррари» принимал участие в тестах в Бахрейне Шумахер, уже объявила, что в составе команды тесты в Испании проведёт другой пилот академии «Феррари» — Каллум Айлотт.

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