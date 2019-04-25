Промоутеры отказались от идеи проводить Гран-при Майами в центре города

Промоутеры возможного Гран-при Майами были вынуждены отказаться от идеи проводить этап чемпионата Формулы-1 в центре города из-за сложностей с организацией и большого количества минусов для жителей и предприятий района. По информации источника, в настоящий момент обсуждается возможность проведения этапа возле стадиона «Хард Рок».



«Мы хотим сделать что-нибудь великое для Майами. Но, к сожалению, мы получили отчёт о том, что потребуется для строительства трассы из года в год, информацию о нескольких неделях сбоев в работе транспорта и в итоге мы пняли, что для жителей и предприятий на бульваре Бискейн это было бы слишком значительно. В итоге мы приняли решение отказаться от этой идеи», — приводит слова Тома Гарфинкеля, генерального директора стадиона «Хард Рок» RaceFans.