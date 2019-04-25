Масса: битва Сенны и Хэмилтона была бы очень интересной

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года экс-пилот «Феррари» Фелипе Масса сравнил пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и трёхкратного чемпиона мира Айртона Сенну, погибшего в 1994 году во время Гран-при Сан-Марино.

«Битва Хэмилтона и Сенны была бы очень яркой и интересной. Но мы никогда не узнаем, кто из них был бы быстрее. В своё время Сенну было практически невозможно победить, особенно в квалификации. В плане скорости сложно найти кого-либо, с кем можно сравнить Сенну», — цитирует Массу Salzburger Nachrichten.

Ранее экс-пилот Формулы-1, а ныне глава серии DTM Герхард Бергер заявил, что считает Хэмилтона единственным, кого можно поставить в один ряд с Сенной.

Хэмилтон является пятикратным чемпионом мира. Британец лидирует в зачёте в нынешнем сезоне, выиграв две гонки из трёх.