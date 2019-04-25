Власти Азербайджана ведут переговоры о переносе сроков поведения Гран-при Ф-1

Власти Азербайджана ведут переговоры об изменении времени проведения Гран-при Азербайджана.

«В настоящее время чемпионат мира Формула-1 состоит из 21 этапа. Первое соревнование в нашей стране состоялось в июне. Мы проводим переговоры о том, чтобы соревнования в последующие годы проводились в июне. В настоящее время четыре страны ждут очереди для проведения Гран-при», — цитирует министра молодёжи и спорта Азербайджана Азада Рагимова Trend.

В нынешнем сезоне Гран-при Азербайджана пройдёт в Баку с 26 по 28 апреля. Ранее стало известно, что власти Азербайджана подписали контракт на проведение гонок Формулы-1 ещё на три года.

На территории постсоветского пространства гонки Формулы-1 проходят лишь в России и Азербайджане.