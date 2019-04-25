«Альфа Ромео» установит новую управляющую электронику, Джовинацци ждёт штраф

На болидах «Альфа Ромео» на Гран-при Азербайджана будет установлена новая система управляющей электроники. Антонио Джовинацци будет использовать уже третий комплект электроники, в связи с этим его ждёт штраф в виде потери 10 позиций на стартовой решётке, сообщает журналист Auto Motor und Sport Тоби Грюнер.

Напомним, что «Феррари» установила новую электронику в Китае после проблем Шарля Леклера в Бахрейне. В то же время «Альфа Ромео» отказалась от обновления. Затем Джовинацци на протяжении всего уик-энда испытывал проблемы.

Как оказалось, мотор, используемый Джовинацци, во время квалификации Гран-при Китая испытывал проблемы с работой цилиндра. Та же самая неисправность помешала на Гран-при Бахрейна одержать победу Леклеру. В канун этапа в Шанхае руководство «Феррари» предлагало своим клиентам заменить компоненты управляющей электроники мотора, однако в «Альфа Ромео» отказались от этой идеи, сославшись на нехватку времени.