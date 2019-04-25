Газета Financial Times стала официальным партнёром «Уильямса»

«Уильямс» и газета Financial Times объявили о долгосрочном сотрудничестве. Предполагается, что партнёрские отношения будут способствовать успехам обеих сторон. «Уильямс» рассчитывает на плюсы в плане маркетинга, рекламы и укрепления бренда.

Financial Times стала официальным партнёром «Уильямса». Лого FT появится на заднем антикрыле болидов команды.

«Я очень рада объявить, что Financial Times стала официальным партнёром «Уильямса». За последние годы ландшафт рекламы и маркетинга в мире спорта, включая Формулу-1, сильно изменился. С помощью сотрудничества с FT мы сможем использовать новые возможности в медиабизнесе и цифровых технологиях. С оптимизмом смотрю вперёд и надеюсь на дальнейшее развитие сотрудничества», — приводит слова Клэр Уильямс пресс-служба команды.