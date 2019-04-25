Вассёр: может, Ф-1 и стала хобби для Кими, но я редко встречал такую мотивацию

Руководитель команды «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал слова пилота Кими Райкконена. Ранее 39-летний финский гонщик заявил, что Формула-1 стала для него хобби.
«Кими для нас как настоящий подарок судьбы. Он может говорить о том, что Формула-1 превратилась для него в хобби, но я редко когда встречал пилотов, обладающих столь высокой мотивацией. Его вклад помогает нам развивать машину», — цитирует Вассёра Blick.
Напомним, что в ныненем сезоне Райкконен попадал в очковую зону во всех трёх Гран-при. В личном зачёте финский гонщик занимает седьмое место, набрав 12 очков.
Ранее Вассёр заявил, что всем пилотам стоит брать пример с Кими, который вникает во все проблемы и вопросы, связанные с болидом.
Джовинацци под впечатлением от опыта Райкконена