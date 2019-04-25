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Вассёр: может, Ф-1 и стала хобби для Кими, но я редко встречал такую мотивацию

Вассёр: может, Ф-1 и стала хобби для Кими, но я редко встречал такую мотивацию
Авто / Формула-1

Руководитель команды «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал слова пилота Кими Райкконена. Ранее 39-летний финский гонщик заявил, что Формула-1 стала для него хобби.

«Кими для нас как настоящий подарок судьбы. Он может говорить о том, что Формула-1 превратилась для него в хобби, но я редко когда встречал пилотов, обладающих столь высокой мотивацией. Его вклад помогает нам развивать машину», — цитирует Вассёра Blick.

Напомним, что в ныненем сезоне Райкконен попадал в очковую зону во всех трёх Гран-при. В личном зачёте финский гонщик занимает седьмое место, набрав 12 очков.

Ранее Вассёр заявил, что всем пилотам стоит брать пример с Кими, который вникает во все проблемы и вопросы, связанные с болидом.

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