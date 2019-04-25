Кубица: симулятор «Уильямса» не похож на реальную трассу в Баку

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что трасса в Баку на симуляторе не похожа на настоящую.

«Для меня это абсолютно новая трасса. Я проехал несколько кругов на симуляторе, но наш симулятор не похож на реальную трассу в Баку.

Думаю, буду более осторожен на первых кругах, что абсолютно нормально, когда впервые выходишь на уличную трассу. Я впервые за последние девять лет буду ехать на уличной трассе. С нетерпением жду этого. Раньше всегда испытывал особые чувства от езды рядом со стенками и барьерами. Чувствуешь себя совсем иначе.

Исходя из того, что я видел, трасса кажется довольно простой во многих местах, но в то же время она является сложной. Есть три-четыре места, которые сложно проходить.

В прошлом в Баку происходили сюрпризы. Но мне кажется, что в прошлом году «Уильямс» был намного ближе к другим командам, чем сейчас. По крайней мере я могу сделать такой вывод по трём гонкам. Да, в Баку могут быть любые сюрпризы, но набрать очки здесь нам будет очень сложно, практически невозможно», — приводит слова Кубицы Racefans.