Марко опроверг, что новый мотор «Хонды» на 20 лошадиных сил мощнее

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг своё прежнее высказывание, согласно которому обновлённая версия силовой установки «Хонды» окажется сразу на двадцать лошадиных сил мощнее, чем та, что использовалась пилотами «Ред Булл» и «Торо Россо» в трёх стартовых Гран-при сезона-2019.



«Упоминаемый рост мощности на двадцать лошадиных сил неверен, он будет меньше. Но мы сможем дольше использовать двигатель без возникновения проблем с надёжностью. Следующее обновление мотора запланировано на середину года», — заявил Марко в интервью AutoBild Motorsport.



Ранее технический директор «Хонды Ф-1» Тойохару Танабе рассказал, что новая версия двигателя внутреннего сгорания будет надёжнее и выносливее и при это слегка увеличит мощность.

Танабе: новая версия двигателя «Хонды» появится на всех четырёх болидах