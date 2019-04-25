Источник: Ферстаппен перестал использовать данные Гасли из-за плохих результов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен больше не использует данные, которые команда собирает с болида партнёра по команде Пьера Гасли, утверждает журналист De Telegraaf Эрик ван Харен.

По данным источника, из-за низких результатов Гасли его данные потеряли актуальность. В нынешнем сезоне французский пилот лишь однажды попал в очковую зону, это случилось во время Гран-при Китая. Лучшим результатом Ферстаппена пока является третье место. Также он дважды финишировал четвёртым.

«В «Ред Булл» не хотят, чтобы Ферстаппен выиграл у Гасли все квалификации сезона. В Китае Гасли провёл немного времени за рулём болида Ферстаппена, чтобы попробовать его. Но это происходило в гараже, а не на трассе.

Во время квалификации он использовал те же самые настройки, но отстал на секунду. Это плохой знак. Я слышал, что Ферстаппен уже даже не использует данные Гасли», — утверждает ван Харен.