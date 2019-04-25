Расселл заболел и не пришёл на пресс-конференцию ФИА в Баку

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл из-за плохого самочувствия пропустил официальную пресс-конференцию ФИА перед Гран-при Азербайджана Формулы-1, передают корреспонденты «Чемпионата» Александр Говоров и Дмитрий Захарченко. В «Уильямсе» решили, что для Расселла в такой ситуации будет лучше отказаться от общения с журналистами.



Ожидается, что проблемы со здоровьем не помешают британскому гонщику принять участие в пятничных тренировках Гран-при Азербайджана и последующих пунктах программы гоночного уик-энда.