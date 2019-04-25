Албон: могли спокойно попадать в финальный сегмент всех трёх квалификаций

Таиландский гонщик «Торо Россо» Александер Албон поделился своим мнением об уровне команды и собственных выступлений на старте сезона-2019 Формулы-1.



«Пожалуй, можно сказать, что в Китае была моя лучшая гонка в Формуле-1. После аварии я был не столько зол, сколько разочарован упущенной возможностью. В воскресенье надо было обязательно всё исправить, и у нас это получилось. Думаю, что после трёх гонок можно сделать вывод, что «Торо Россо» находится в середине середины пелотона. Мне кажется, это наиболее точная формулировка. При этом я уверен, что мы могли спокойно попадать в финальный сегмент квалификации во всех трёх гонках», — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Также таиландец прокомментировал предстоящий дебют обновлённого двигателя «Хонды»: «Главное, чтобы новый мотор был надёжен. Мы не ожидаем гигантской прибавки к мощности. Хотя в Баку любая прибавка будет приветствоваться. Также мы надеемся, что мотор, на котором я попал в аварию в Китае, в порядке. Пока ситуация складывается, что мы сможем его ещё использовать в какой-то момент. Если говорить об особенностях нового мотора, то речь идёт о совсем маленьких деталях. Опять же основной фокус направлен на надёжность, а не мощность».