Кубица: непредсказуемость гонки в Баку может открыть нам возможности

Пилот команды «Уильямс» Роберт Кубица поделился своими ощущениями от уличной трассы в Баку, на которой в эти выходные пройдёт Гран-при Азербайджана Формулы-1. По словам польского ветерана, непредсказуемый характер гонки может дать шанс «Уильямсу» набрать первые в сезоне очки, однако это также может испортить этап для британской команды.



«Статистически в Баку гонки проходят очень насыщенно, но непредсказуемость может ударить и по тебе. Конечно, на любой трассе нужно избегать неприятностей, что само по себе непросто, но здесь это ещё важнее. К сожалению, у нас пока не столь высокий темп, но мы надеемся, что это будет безумная гонка и она даст нам какие-то новые возможности. Тем не менее, тебе всё равно нужен темп и скорость, чтобы бороться, а у нас в первых гонках с этим было непросто», — передаёт слова Кубицы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.



Гонщик также добавил, что связка седьмого-восьмого поворотов, которые идут вдоль Старого города Баку, станет самым узким местом из всех, где он когда-либо гонялся в Формуле-1.



«За исключением пары мест, где после жёстких торможений есть зоны вылета, трасса довольно узкая — местами ширина полотна всего семь метров, что добавляет сложности. Это, возможно, самое узкое место, где мне предстояло гоняться в Формуле-1, а с учётом большей ширины современных автомобилей, секция вдоль Старого города становится настоящим вызовом», — добавил Кубица.