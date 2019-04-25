Феттель: у меня есть уверенность, что могу снова стать чемпионом мира

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал наблюдения журналистов перед Гран-при Азербайджана, что, несмотря на слабый старт сезона в исполнении «Скудерии», он выглядит очень расслабленным.



«Гонки всегда останутся моей страстью и моей жизнью. Но вне трассы я отключаюсь от всего этого. Люди говорят мне, что я выгляжу слишком расслабленно и как будто мне вообще всё равно на то, что происходит в последних гонках. Они думают, что со мной что-то не так, и это не нормально. Но всё нормально, могу вас успокоить.



Есть ли у меня уверенность, что смогу победить Леклера и Хэмилтона? У меня есть уверенность, что я могу снова стать чемпионом мира. Я ответил на ваш вопрос? (улыбается). Очевидно, что в первых трёх гонках мы выступили плохо и не реализовали потенциал машины. Это глупо отрицать. Многие журналисты считают, что гонка в Баку может стать поворотным моментом чемпионата, если мы её выиграем. Но я не люблю такие прогнозы. К тому же впереди ещё куча гонок. У нас отличная машина, это я знаю точно», — передаёт слова Феттеля корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.