Хэмилтон сравнил Леклера с собой образца 2007 года

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил себя образца 2007 года с Шарлем Леклером в нынешнем сезоне.



«Думаю, что Леклер немного моложе, чем был я, на год или около того, но я помню, что, когда ты очень молод, ты хочешь всего и сразу. Я хотел как можно скорее попасть в Формулу-1, а после того как мне это удалось, я хотел как можно скорее выиграть, победить чемпиона мира, с которым я выступал в одной команде. Так что да, я вижу отчасти себя в Шарле.



Он проделал огромную работу при тех больших ожиданиях, что возлагают на него в «Феррари». Он здорово выполняет свою работу, и ему нужно просто продолжать делать то, что он делает и сейчас.



Правы ли в «Феррари» в вопросах применения командной тактики? Я не знаю. Я не руководитель команды, и я не должен принимать такие решения. Я сражаюсь с ними обоими», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPFans.