Леклер не знает, будет ли «Феррари» дальше применять командную тактику

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как относится к применению «Скудерией» командной тактики на старте сезона-2019.



«Я очень рад, что у меня сильный напарник, но при этом я полностью концентрируюсь на своей работе и не думаю о ком-то ещё. Между нами с Себом всего одно очко разницы в чемпионате. Не знаю, будут ли ещё командные приказы по ходу сезона. Этот вопрос лучше задать Маттиа Бинотто, а не мне. Он принимает решения, а не я. И я совершенно точно не могу сказать вам, будут ли такие приказы дальше по сезону. Я считаю, что способен победить Феттеля, но вы задаёте очень провокационный вопрос (смеётся). Для этого должно сложиться множество факторов.



Я не зацикливаюсь на том, чтобы как можно скорее одержать свою первую победу в Формуле-1. Просто стараюсь делать свою работу и жду, когда этот момент настанет, если, конечно, вообще настанет. По логике трасса в Баку подходит моему стилю, я здесь выигрывал в Формуле-2, хорошо выступил за «Заубер», но гарантий в гонках нет. Просто постараюсь сделать всё, что от меня зависит», — передаёт слова Леклера корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.