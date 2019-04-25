Феттель надеется устроить тяжёлые времена «Мерседесу»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подчеркнул, что надеется на то, что обновления болида подарят тяжёлые времена соперникам.



«Снижали ли мы производительность, чтобы избежать проблем с надёжностью? Нет. Мы проиграли первые три гонки. Проблема, которая возникла у нас на болиде Шарля в Бахрейне и стоила ему победы, не была предвидена, иначе мы бы предотвратили это.



Будет неправильно считать Гран-при Азербайджана поворотным моментом в сезоне, но мы планируем нанести ответный удар. Надеюсь, что в какой-то момент, возможно, при таком раскладе мы сможем обернуться назад и сказать о том, что это был решающий момент. У нас сильный болид, я уверен, что мы сможем собрать всё воедино и у соперников настанут тяжёлые времена. Я не думаю, что всё зависит от одного момента, одного Гран-при. Если так пройдут ещё 17 гонок, то мы поймём, что уже слишком поздно что-либо менять.



Если вы добьётесь улучшений в целом, то это поможет вам не только здесь, но и на других трассах. В этом и заключается идея. Наша цель — сделать машину быстрее, чтобы это работало независимо от того, куда мы едем на гонку. Надеюсь, что результаты на трассе будут соответствовать аэродинамической трубе, после чего мы посмотрим, как сильно мы сможем прибавить», — передаёт слова Феттеля корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.