Риккардо проспорил Марко € 1 тыс. из-за контракта Боттаса, но потом отыгрался

Пилот команды «Рено» Даниэль Риккардо на встрече с журналистами рассказал историю о двух пари на € 1 тыс., заключенных им с Хельмутом Марко.



«Во время прошлого сезона мы с Хельмутом Марко заключили пари на € 1 тыс. Он говорил, что Валттери Боттас останется в «Мерседесе», а я — что нет. В итоге доктор Марко выиграл. Он всегда старается делать ставки, но если он завышает сумму, то вы понимаете, что он заранее знает исход! Я не особо азартный человек, я не делаю ставки и не хожу в казино. Здесь сыграло роль давление со стороны Марко.



Но затем мы сделали ещё одну ставку — это было в Мельбурне — и я отыгрался. Марко говорил, что «Ред Булл» будет в тройке сильнейших в квалификации, а я — что нет. В итоге я вернул свои деньги.



Я не хочу больше делать ставки с ним. Но всё в порядке, такие отношения с ним — это весело!» — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.