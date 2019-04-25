Норрис: по 10-балльной шкале оценю старт сезона на 6

Пилот «Макларена» Ландо Норрис дал понять, что не совсем доволен стартом карьеры в Формуле-1. По словам британца, в его пассиве уже есть несколько ошибок, потому за начальный отрезок чемпионата он готов поставить себе не самую высокую оценку.

«Если бы мне пришлось ставить себе оценку, то по 10-балльной шкале я бы поставил себе 6. Я не побеждал на этапах и допустил пару ошибок тут и там. Оценка в десять баллов означает идеальные и безошибочные гонки, а такого никогда не происходит. В Китае всё пошло не по плану как в квалификации, так и в гонке. Гонку в Бахрейне в целом можно оценить хорошо. В Мельбурне у нас был шанс завоевать очки, но мне не хватило опыта

В целом всё было неплохо, но мы не досчитались нескольких очков там, где могли бы на них рассчитывать", — приводит слова Норриса Autosport.

Ландо Норрис после трёх этапов чемпионата занимает восьмое место в общем зачёте, имея в активе восемь баллов.