«Дакар-2020» пройдёт с 5 по 17 января, представлены подробности маршрута

Не так давно стало известно, что после десяти лет проведения знаменитого ралли «Дакар» на территории Южной Америки, легендарный марафон будет проведён в Саудовской Аравии. Теперь же обнародовано и расписание «Дакара-2020».

Старт будет дан 5 января в Джидде — главном экономическом регионе Саудовской Аравии. За 12 этапов участникам предстоит преодолеть девять тысяч километров. День отдыха состоится 11 января в столице Эр-Рияд, а финиш пройдет в Аль-Киддие.

Именно в Аль-Киддие, 25 апреля состоялась презентация маршрута, которую посетили принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и президент General Sports Authority (GSA) Абдул-Азиз БинТурки Аль-Фейсал. В качестве приглашённых гостей на мероприятии присутствовали такие участники Дакара, как Лайя Санс, супруги Стефан и Андреа Петерансель, Карлос Сайнс, Жиниэль де Вильерс, Нани Рома, Адриен ван Беверен, Хоан Барреда Борт, Сэм Сандерленд и саудовский гонщик Язид Аль-Раджи.

Саудовская Аравия, на западе граничащая с Красным морем и с Персидским заливом на востоке, станет 30-й страной, по территории которой пройдет Дакар.