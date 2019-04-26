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Хайдфельд: ситуация в «Феррари» с Леклером и Феттелем создаёт нервозность

Хайдфельд: ситуация в «Феррари» с Леклером и Феттелем создаёт нервозность
Авто / Формула-1

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд прокомментировал ситуацию, сложившуюся в «Феррари». В нынешнем сезоне во время Гран-при Китая «Феррари» применила командную тактику, потребовав, чтобы Шарль Леклер пропустил вперёд Себастьяна Феттеля. После гонки Леклер был недоволен этим фактом и провёл беседу с руководством команды, во время которой «Феррари» объяснила гонщику свои решения.

«Предполагается, что Леклер станет номером один в команде, но пока он ещё не завоевал этот статус. Конечно, такая ситуация вызывает нервозность в команде, об этом стоит беспокоиться и Феттелю.

Учитывая огромный опыт Феттеля, логично, что «Феррари» считает его первым номером. Узнаем лишь в конце сезона, правильное ли решение приняла команда», — приводит слова Хайдфельда Sky Deutschland.

Леклер не знает, будет ли «Феррари» дальше применять командную тактику
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