Хайдфельд: ситуация в «Феррари» с Леклером и Феттелем создаёт нервозность

Бывший пилот Формулы-1 Ник Хайдфельд прокомментировал ситуацию, сложившуюся в «Феррари». В нынешнем сезоне во время Гран-при Китая «Феррари» применила командную тактику, потребовав, чтобы Шарль Леклер пропустил вперёд Себастьяна Феттеля. После гонки Леклер был недоволен этим фактом и провёл беседу с руководством команды, во время которой «Феррари» объяснила гонщику свои решения.

«Предполагается, что Леклер станет номером один в команде, но пока он ещё не завоевал этот статус. Конечно, такая ситуация вызывает нервозность в команде, об этом стоит беспокоиться и Феттелю.

Учитывая огромный опыт Феттеля, логично, что «Феррари» считает его первым номером. Узнаем лишь в конце сезона, правильное ли решение приняла команда», — приводит слова Хайдфельда Sky Deutschland.