Первую практику ГП Азербайджана завершили досрочно после наезда Расселла на люк

Первая часть пятничных свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы-1 была прервана вскоре после начала. Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл наехал на люк дренажной системы, который оказался плохо закреплён на уличной трассе и выскочил наружу, когда по нему проехал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Подскочивший люк серьёзно повредил днище автомобиля Расселла. Машину пришлось эвакуировать с места аварии. При этом эвакуатор, перевозивший «Уильямс», задел краном один из мостов над трассой, после чего из крана на болид и трассу вылилось много технической жидкости.



Организаторы Гран-при после изучения ситуации с люком приняли решение не возобновлять тренировку Формулы-1 и проверить все люки на трассе. Отметим, что до практики Ф-1 без инцидентов прошла тренировка Формулы-2.



До остановки сессии быстрые круги успели проехать только два гонщика «Феррари». Шарль Леклер оказался быстрее Себастьяна Феттеля — 1:47.497 против 1:49.598.

Расселл — про аварию: двигатель выключился, люк разрушил днище