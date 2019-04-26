Расселл — про аварию: двигатель выключился, люк разрушил днище

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал свою странную аварию на первой тренировке Гран-при Азербайджана Формулы-1. Его машина наехала на плохо закреплённый люк на уличной трассе в Баку. Дренажный люк сильно повредил днище автомобиля. Сессия была остановлена, и в итоге организаторы приняли решение её не возобновлять.



«Я в порядке. Самый серьёзный удар прошёл через моё тело. Двигатель выключился, люк разрушил днище, и я несколько обеспокоен по поводу шасси. Я ехал по нормальной гоночной траектории, и эта ситуация полностью испортила нашу тренировку. Это не то, что нам сейчас нужно», — заявил Расселл в интервью Sky Sports.