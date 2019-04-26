Опубликовано видео аварии Расселла после наезда на плохо закреплённый люк в Баку

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в своём инстаграм-аккаунте видеоповотор инцидента, произошедшего во время первой свободной тренировки Гран-при Азербайджана на трассе в Баку. Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл наехал на плохо закреплённый дренажный люк, который вышел из паза после проезда по нему пилота «Феррари» Шарля Леклера. Люк сильно повредил нижнюю часть «Уильямса». Первая тренировка Гран-при Азербайджана была остановлена, а впоследствии организаторы приняли решение не возобновлять сессию для проверки всей трассы.

Посмотреть видеоповтор можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.