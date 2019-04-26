Девушка Квята поздравила Даниила с днём рождения

Келли Пике, девушка пилота «Торо Россо» Даниила Квята, поздравила россиянина с днём рождения. Тёплое поздравление Пике опубликовала в социальных сетях.

«Поздравляю с днём рождения этого глупышку, который каждый день меня безумно веселит. Он никогда не строит из себя слишком серьёзного, это самый добрый и щедрый человек по отношению к своим друзьям и семье. Жаль, что немногие знают настоящего тебя! Малышу и мне повезло, что мы делим эту жизнь с тобой», — написала Пике в своём «инстаграме», опубликовав фото с россиянином.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Пике.

Отметим, что Квяту сегодня, 26 апреля, исполнилось 25 лет. Пике и Квят ждут первого ребёнка. Ранее Квята с 25-летием поздравила и пресс-служба «Торо Россо».

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