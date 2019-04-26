«Уильямсу» придётся заменить шасси на машине Расселла

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл будет вынужден пропустить вторую тренировку Гран-при Азербайджана Формулы-1 после инцидента, произошедшего по ходу первой практики. После наезда на плохо закреплённый люк дренажной системы болид Расселла получил серьёзные повреждения, в том числе пострадало шасси, которое придётся заменить.



«Машина Джорджа потребует замены шасси из-за повреждений, вызванных дренажным люком. Поэтому, согласно регламенту, он не сможет выезжать на трассу до завтрашней третьей тренировки», — гласит сообщение пресс-службы «Уильямса».



Инцидент произошёл вскоре после начала первой практики на уличной трассе в Баку. Расселл наехал на люк, который вышел из паза, после того как по нему проехал колесом гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Опубликовано видео аварии Расселла после наезда на плохо закреплённый люк в Баку