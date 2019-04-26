Хэмилтон — об отмене тренировки в Баку: будет время посмотреть «Игру престолов»

Пятикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал инцидент, случившийся во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана в Баку. Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл повредил болид, наехав на дренажный люк, который не был правильно закреплён. В результате машина Расселла получила сильные повреждения, а организаторы решили досрочно завершить практику, чтобы проверить люки.

«Как можно было не проверить люки и не закрепить их?! Что ж, будет дополнительное время посмотреть «Игру престолов», — написал в своём «твиттере» Хэмилтон.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Хэмилтона.

Болид Расселла был эвакуирован с трассы. В «Уильямсе» уже признали, что машина получила серьёзные повреждения. Также руководство «Уильямса» раскритиковало организаторов за случившееся.