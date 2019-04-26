Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон — об отмене тренировки в Баку: будет время посмотреть «Игру престолов»

Хэмилтон — об отмене тренировки в Баку: будет время посмотреть «Игру престолов»
Авто / Формула-1

Пятикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал инцидент, случившийся во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана в Баку. Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл повредил болид, наехав на дренажный люк, который не был правильно закреплён. В результате машина Расселла получила сильные повреждения, а организаторы решили досрочно завершить практику, чтобы проверить люки.

«Как можно было не проверить люки и не закрепить их?! Что ж, будет дополнительное время посмотреть «Игру престолов», — написал в своём «твиттере» Хэмилтон.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Хэмилтона.

Болид Расселла был эвакуирован с трассы. В «Уильямсе» уже признали, что машина получила серьёзные повреждения. Также руководство «Уильямса» раскритиковало организаторов за случившееся.

Первую практику ГП Азербайджана завершили досрочно после наезда Расселла на люк
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент