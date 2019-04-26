Клэр Уильямс: команда не продаётся, хочу это подчеркнуть

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс ещё раз опровергла слухи, согласно которым британская команда Формулы-1 может сменить владельца. Недавно появилась информация, что в покупке команды или доли в ней может быть заинтересован российский бизнесмен Дмитрий Мазепин.



«Уильямс» не продаётся. Хотелось бы это подчеркнуть. Не планирую продавать команду, это вообще не рассматривается, мы не выходим на рынок. Команда целыми десятилетиями принимала участие в гонках Формулы-1, мы пережили разные времена. Очевидно, что сейчас всё идёт не так, как надо. Но цель «Уильямса» — снова одерживать победы, завоёвывать поулы и приезжать на подиумы", — передаёт слова Клэр корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Дожили: великую команду Ф-1 может купить русский олигарх. Для сына Бизнесмен Дмитрий Мазепин и его сын всё делают правильно. Но как до такого докатился «Уильямс»?