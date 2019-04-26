Организаторы Гран-при Азербайджана объяснили, что привело к инциденту с люком

Организаторы Гран-при Азербайджана Формулы-1 выпустили официальное заявление, в котором рассказали, что привело к инциденту с дренажным люком в ходе первой практики в Баку. Вышедший из паза люк сильно повредил машину Джорджа Расселла.



«К сожалению, первая практика была отменена из-за плохо закреплённого дренажного люка. Хотя заранее были проведены все проверки безопасности, случившийся инцидент был вызван проблемой крепления снизу, которую было невозможно определить. Проблема стала заметна только сегодня днём. Мы скоординировали действия с ФИА, чтобы установить запасной люк и проверить все остальные на трассе, прежде чем заезды будут возобновлены. Безопасность гонщиков всегда была для нас главным приоритетом», — гласит заявление организаторов Гран-при.



Отметим, что в 14:30 мск после получасовой задержки стартовала квалификация этапа Формулы-2.

На Ф-1 в Баку люк разбил машину, а эвакуатор врезался в мост. Заезды отменили Дренажный люк выбрал в жертвы самую несчастную команду Формулы-1. Дальше было ещё смешнее.