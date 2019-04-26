Райкконен вступился за Джовинацци: Антонио не везёт, у болида было много проблем

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поддержал партнёра по команде Антонио Джовинацци, который в нынешнем сезоне до сих пор не набрал ни одного очка. Сам финский гонщик попадал в очковую зону в каждом Гран-при сезона.
«Очевидно, что ситуация не полностью зависела от него. Антонио не повезло, у болида возникало множество проблем. Понятно, что пока у него совсем мало опыта. Каждый следующий километр будет помогать ему. Но такие неудачи в гонках случаются, наша задача — устранить проблемы с болидом», — цитирует Райкконена PitPass.
Ранее дебютанта Формулы-1 поддержал и руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр. Он также заявил, что проблемы Джовинацци связаны с неполадками болида итальянского гонщика.
Вассёр считает, что Джовинацци ещё не раскрыл потенциал из-за проблем болида