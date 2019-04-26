Мацусита взял поул в квалификации Ф-2 в Баку, Шумахер — 6-й, Мазепин — 15-й

Японский гонщик Нобухару Мацусита завоевал поул-позишн по итогам квалификации этапа Формулы-2 в Баку. Мацусита более чем на четыре десятые опередил ставшего вторым Ника де Вриса, который стартует вместе с ним с первой линии стартового поля. Сын Михаэля Шумахера Мик показал шестой результат. Российский гонщик Никита Мазепин последним из пилотов добился улучшения, однако сумел занять только 15-е место.



Формула-2. Баку. Квалификация



1. Нобухару Мацусита — 1:54.555

2. Ник де Врис — 1:54.999

3. Лука Гьотто — 1:55.037

4. Серджио Сетте Камара — 1:55.677

5. Джордан Кинг — 1:55.704

6. Мик Шумахер — 1:55.797

7. Николас Латифи — 1:55.835

8. Джек Эйткен — 1:55.949

9. Антуан Юбер — 1:56.138

10. Ральф Бошунг — 1:56.153

...15. Никита Мазепин — 1:56.568.