Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен — об отмене тренировки: теперь гонка в Баку будет ещё интереснее

Ферстаппен — об отмене тренировки: теперь гонка в Баку будет ещё интереснее
Авто / Формула-1

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент, который произошёл во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана. Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл повредил болид, наехав на дренажный люк, который не был правильно закреплён. В результате машина Расселла получила сильные повреждения, а организаторы решили досрочно завершить практику, чтобы проверить люки.

«Там сейчас всё устранят, но, конечно, это вообще не должно было произойти. Болид Джорджа получил серьёзные повреждения из-за этого. Крайне неприятно наехать на такой люк на скорости 300 км/ч!

Чтобы проверить все люки, потребуется время. Я слышал, что их более 300 на трассе. Конечно, неприятная ситуация.

Досрочное окончание первой практики не может никому пойти на пользу. Но, в конце концов, все находятся в одинаковых условиях, что делает Гран-при ещё более интересным. У нас меньше информации.

Думаю, было бы хорошо, если бы такое произошло во время второй практики. У нас ещё есть время на подготовку, мы получим картину того, что будет в воскресенье», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

На Ф-1 в Баку люк разбил машину, а эвакуатор врезался в мост. Заезды отменили
Дренажный люк выбрал в жертвы самую несчастную команду Формулы-1. Дальше было ещё смешнее.
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент