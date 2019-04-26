Ферстаппен — об отмене тренировки: теперь гонка в Баку будет ещё интереснее

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент, который произошёл во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана. Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл повредил болид, наехав на дренажный люк, который не был правильно закреплён. В результате машина Расселла получила сильные повреждения, а организаторы решили досрочно завершить практику, чтобы проверить люки.

«Там сейчас всё устранят, но, конечно, это вообще не должно было произойти. Болид Джорджа получил серьёзные повреждения из-за этого. Крайне неприятно наехать на такой люк на скорости 300 км/ч!

Чтобы проверить все люки, потребуется время. Я слышал, что их более 300 на трассе. Конечно, неприятная ситуация.

Досрочное окончание первой практики не может никому пойти на пользу. Но, в конце концов, все находятся в одинаковых условиях, что делает Гран-при ещё более интересным. У нас меньше информации.

Думаю, было бы хорошо, если бы такое произошло во время второй практики. У нас ещё есть время на подготовку, мы получим картину того, что будет в воскресенье», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.