Стролл: я проехал несколько кругов и врезался в стену

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от второй тренировки Гран-при Азербайджана, в ходе которой канадец разбил болид, что не позволило ему зафиксировать хоть какое-то время в итоговом протоколе.

«Что случилось? Я проехал несколько кругов и врезался в стену. Не знаю, как машина вела себя сегодня. Я же говорю, что проехал всего несколько кругов. Трасса была холодноватой. Я просто не попал в поворот и врезался. Не знаю, как повлияла на машину остановка первой тренировки. Имеем то, что имеем. Наверное, мне придётся посмотреть данные, которые использовал Чеко, они должны помочь. Третья тренировка наверняка будет загруженной для меня», — передаёт слова Стролла корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.