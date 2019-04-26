Гелаэла дисквалифицировали за наезд на двух маршалов

Индонезийский гонщик команды «Према» Шон Гелаэл заработал дисквалификацию по итогам квалификации второго этапа сезона-2019 Формулы-2 на уличной трассе в Баку. Стюарды исключили результат Гелаэла из протокола, рассмотрев поведение гонщика на трассе.



Во время сессии болид «Према» заглох. Вышедшие на трассу маршалы начали откатывать машину Гелаэла в безопасное место, и в этот момент двигатель вновь завёлся. Шон нажал на педаль газа, чтобы продолжить движение и в итоге задел сразу двух маршалов, толкавших болид. За столь небезопасный поступок Гелаэл и был дисквалифицирован. Вместе с тем Шон был допущен на старт гонки и начнет её с последней позиции.

Видео инцидента можно посмотреть на странице Eau Rouge в «Твиттере».