Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Гелаэла дисквалифицировали за наезд на двух маршалов

Гелаэла дисквалифицировали за наезд на двух маршалов
Авто / Младшие серии

Индонезийский гонщик команды «Према» Шон Гелаэл заработал дисквалификацию по итогам квалификации второго этапа сезона-2019 Формулы-2 на уличной трассе в Баку. Стюарды исключили результат Гелаэла из протокола, рассмотрев поведение гонщика на трассе.

Во время сессии болид «Према» заглох. Вышедшие на трассу маршалы начали откатывать машину Гелаэла в безопасное место, и в этот момент двигатель вновь завёлся. Шон нажал на педаль газа, чтобы продолжить движение и в итоге задел сразу двух маршалов, толкавших болид. За столь небезопасный поступок Гелаэл и был дисквалифицирован. Вместе с тем Шон был допущен на старт гонки и начнет её с последней позиции.

Видео инцидента можно посмотреть на странице Eau Rouge в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент