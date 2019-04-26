Кубица: каждый раз когда я пытался атаковать, мне говорили притормозить

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился впечатлениями от первого дня Гран-при Азербайджана, посетовав на отсутствие уверенности в болиде.

«Отмена первой практики – не идеальная ситуация для команды. Все хотели бы гоняться и собирать информацию, особенно когда речь идёт о городской трассе, где нет никаких тестов. Я вообще никогда не выступал здесь. По второй тренировке можно сказать, что у меня нет особой уверенности в машине. Каждый раз, когда я пытался атаковать, мне говорили притормозить, потому что мы не можем себе позволить рисковать. Шины никак не хотят прогреваться. К тому же вторая практика дважды прерывалась, что тоже не помогло нам собрать всё воедино.



То, что произошло с Расселлом, было довольно жутко. Плюс мы бы хотели всё-таки выступать двумя машинами сегодня. Когда вы остаётесь с одной машиной, на неё приходится вся нагрузка по сбору информации», — передаёт слова поляка корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.