В «Уильямс» намерены получить компенсацию за повреждение болида Расселла

Заместитель руководителя «Уильямс» Клэр Уильямс прокомментировала эпизод с аварией пилота команды Джорджа Расселла в ходе первой практики Гран-при Азербайджана, выразив надежду, что Гроув получит денежную компенсацию за повреждения на болиде Расселла.

«Всё могло быть и хуже. Люк мог нанести куда большие повреждения. Самое главное, что Джордж в полном порядке… ФИА серьёзно рассмотрит этот инцидент. Но, к сожалению, очевидно, что болид получил большие повреждения. Авария уничтожила днище и повредила шасси. Нельзя сказать, что его невозможно восстановить, но мы не можем сделать это здесь, так что нам пришлось менять шасси на машине Джорджа, что привело к пропуску тренировки.

Очевидно, мы будем вести разговор о компенсации. Такое невозможно предугадать, но за такое должны выплачивать компенсацию. «Уильямс» — частная команда и у нас очень строгий контроль бюджета. Знаю, что прецеденты с компенсациями уже бывали. «Хаас» несколько раз получил средства после инцидента в Малайзии. Но пока мы не можем назвать точную сумму", — приводит слова Уильямс GPFans.