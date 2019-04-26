Гасли оштрафован и будет стартовать с пит-лейн

Сегодня, 26 апреля, в Баку завершились первые две свободные тренировки Гран-при Азербайджана. В ходе второй сессии пилот «Ред Булл» Пьер Гасли случайно проигнорировал процедуру взвешивания. После завершения практик француз в связи с этим инцидентом был вызван к стюардам.

В итоге те приняли решение оштрафовать спортсмена и наказать его стартом с пит-лейн, сообщает официальный сайт ФИА.

Столь суровый штраф был вызван тем, что сразу после ошибочного проезда Гасли провел тренировочный пит-стоп и на его машине сменили все четыре колеса. Согласно регламенту, если после подобного нарушения над болидом проводятся ремонтные работы, предусматривается именно такое наказание.

Напомним, начало нынешнего сезона складывается для Пьера Гасли не лучшим образом. После трёх этапов чемпионата он занимает лишь шестое место в общем зачёте, имея в активе 13 очков. Гасли уступает напарнику по команде – Максу Ферстаппену – 26 баллов, а от лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона отстаёт уже на 55 очков.