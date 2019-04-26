Квят: «поставлю» пиво парням, которые будут чинить мою машину ночью, или чай

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от инцидента, который произошёл с ним в ходе второй сессии Гран-при Азербайджана. Напомним, россиянин неудачно вписался в седьмой поворот и попал в аварию.

«В Баку, как обычно, было ветрено. Я немного потерял машину, коснулся стены сначала задним колесом, а потом и передним. Так всё и было. Обязательно «поставлю» пиво парням, которые будут чинить мою машину ночью. Или чай. Даже с учётом того, что им надо поменять всего пару частей, я всё равно высоко ценю их труд. С точки зрения гонщика, вы всегда хотите атаковать по полной. Думаю, я нашёл лимит сегодня и смогу использовать это завтра.

Было ли страшно, когда машина начала гореть? Это были тормоза, нам надо их менять в любом случае. Я просто не хотел, чтобы огонь дошёл дальше, потому что тогда это была бы полная жесть. Что касается люков, я не боялся их задеть. Это работа организаторов, чтобы они были в порядке. Я об этом совсем не думал. Их особо и не видно на трассе, потому что скорость слишком высокая. Я их почти не замечал. Доверяю организаторам и рассчитываю, что они всё исправят", — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Видео аварии Даниила Квята можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».