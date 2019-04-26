Албон: первые 20 минут на трассе было очень опасно, старался объезжать люки

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Азербайджана, отметив, что трасса в Баку оказалась очень непростой для пилотирования.

«Очевидно, тренировки получились гораздо короче, чем мы ожидали, но в целом нам удалось выполнить задуманное. Машина была хороша на трассе сегодня. Проверили новый мотор, но мы хотели понять его надёжность, а не мощь.



В Баку очень тяжело держаться вдали от стен. Трасса очень пыльная. Очень удивлён, насколько она грязная. Первые 20 минут на трассе было очень опасно! В нескольких моментах я был очень близок к тому, чтобы влететь в стену. Потом стало полегче. Но в целом доволен, что выбрал мягкие шины. Даня Квят выбрал пожёстче в первой практике, но я рад своему выбору. На более жёстких шинах могло бы случиться всё что угодно.



После того что случилось с Расселлом во время первой практики, я действительно старался объезжать стороной эти люки. Особенно на круге прогрева хотел держаться в середине трассы. Потом уже опасения ушли, но в начале были странные чувства», — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.