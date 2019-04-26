Хэмилтон: вряд ли мы за ночь найдём семь десятых, «Феррари» очень быстра

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Азербайджана, отметив, что соперники из «Феррари» очень быстры и полностью сократить отставание к квалификации не удастся.

«Это был довольно странный день, но мне он все равно понравился. Вторая практика прошла хорошо, у меня были хорошие ощущения, я чувствовал себя более комфортно в машине, чем в прошлом году. Однако „Феррари“, очевидно, очень быстры — похоже, они несколько впереди нас, так что нам нужно изучить, где мы теряем время по сравнению с ними. Вряд ли мы за ночь найдём семь десятых, но мы сделаем всё, чтобы продвинуть машину в правильном направлении.

Наш темп на длинных сериях выглядел чуть сильнее, чем на коротких, так нужно попробовать понять, почему. Завтра должна получиться хорошая схватка. Я всегда готов к борьбе и думаю, что фанаты хотят увидеть именно её, так что с нетерпением жду субботы", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.