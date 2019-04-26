Албон забыл поздравить Квята с днём рождения

Пилот «Торо Россо» Александер Албон признался, что забыл поздравить с днём рождения напарника по команде Даниила Квята. Сегодня, 26 апреля, россиянину исполнилось 25 лет.

«Сделал ли я подарок ко дню рождения Квята? Вы поймали меня с поличным. Если честно, нет, я ничего ему не подарил. Я даже не знал, что у него сегодня день рождения! Потом я увидел это на «Фейсбуке» и подумал: «Ок, хорошо». Было слишком поздно бежать в магазин. Но я уверен, что здесь где-то есть торт. Здесь же есть торт?

Я просто напишу там своё имя, чтобы он думал, что пирог был от меня. Я проверил «Фейсбук» уже после того, как увидел его. Потом, когда у нас было свободное время на первой практике, я поздравил его", — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.