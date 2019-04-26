Боттас: не очень доволен кругами, которые проехал

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что не очень доволен свободными практиками Гран-при Азербайджана. Финн посетовал на прерывание заездов и признал, что соперники из «Феррари» пока выглядят сильнее.

«День регулярно прерывался, что сделало вторую практику более важной, чем обычно. Мы постарались максимизировать время на трассе, добавив больше кругов к нашему начальному плану, после того как первая практика была прервана. Я не очень доволен кругами, которые проехал, но в Баку всегда трудно поймать ритм, на это уходит время. Было нелегко заставить работать шины „медиум“ в верном температурном диапазоне, но по мере эволюции трассы скорости в поворотах возрастут, так что мы сможем передавать шинам в субботу больше энергии.



Ощущения от наших длинных серий кругов были хорошими, темп тоже был неплохим, но мы немного позади в плане скорости на одном круге. „Феррари“ выглядела очень сильно, особенно на коротких сериях, так что завтра будет сложная битва», — приводит слова Боттаса пресс-служба команды.