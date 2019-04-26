Ферстаппен: было очень легко заблокировать колеса или широко заехать в поворот

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Азербайджана, отметив, что срыв первый тренировочной сессии не навредил команде.

«Отсутствие работы на трассе с утра не навредило нам, ведь ситуация во второй практике была одинаковой для всех и это всегда самая важная пятничная сессия. Трасса была очень скользкой — было очень легко заблокировать колеса или широко заехать в поворот, так что было важно проехать как можно больше кругов и привыкнуть к условиям. Нужно ехать на пределе машины при имеющемся уровне сцепления и прогрессировать круг за кругом, особенно на трассе со столь низким уровнем сцепления, как здесь. Нужно быть готовым адаптироваться.



Я доволен тем, чего мы сегодня добились, и теперь мы изучим данные, ведь всегда есть области, в которых можно прибавить, но речь, скорее, идёт о точечных прибавках. У нас нет каких-либо ожиданий от субботы. При всего одной тренировке все могут сильно прибавить, но изначальный баланс выглядит хорошим и мы проехали много кругов на обоих типах шин», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.