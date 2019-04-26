Гасли был настроен позитивно до известия о штрафе

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился мыслями о свободных практиках Гран-при Азербайджана. До известия о штрафе, который заставит его принимать старт в гонке с пит-лейна, настрой француза был достаточно позитивным.

«На коротких сериях круги были несколько беспорядочными, но, думаю, у нас хороший потенциал, если мы сможем собрать всё воедино. С высокой загрузкой топливом ощущения были лучше, я вполне доволен длинными сериями. Конечно, нам хотелось бы поработать на первой тренировке, но, думаю, нам удалось сделать во второй практике всё что мы хотели. Мы провели немало испытаний и имеем хорошее направление работы на завтра.



Знаем, что в запасе ещё есть скорость, так что я настроен позитивно. На торможении было нелегко, мне пришлось пару раз уезжать в зону вылета, потому что я искал предел. Машина всё время становится лучше, и я доволен ощущениями, которые от неё получаю. „Феррари“ сегодня выглядела намного быстрее, но посмотрим, что сможем сделать в квалификации. Как я уже сказал, у нас хорошая машина для гонки, и это позитивно», — приводит слова Гасли пресс-служба австрийской команды.